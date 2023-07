Frio de -22,5°C na Argentina ultrapassa limite da escala de temperatura do país

Escala térmica é elaborada de acordo com o clima da região; no Brasil vai até -6°C

Foto: FABRICIO JACHOWICZ/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Argentina tem um dos dias mais frios



A região de Perito Moreno, na Argentina, superou a escala meteorológica do país e atingiu -22,5°C na manhã desta segunda-feira, 17, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN). As medições são representadas visualmente até -18°C nos mapas meteorológicos argentinos. A escala térmica é elaborada de acordo com o clima do país, no Brasil, por exemplo, vai até -6, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As baixas temperaturas, segundo os meteorologistas, é reflexo da passagem do ciclone extratropical pelo na região. Este fenômeno da natureza também está influenciando as temperaturas do Brasil, neste mesmo dia, algumas cidades gaúchas, como Quaraí, tiveram o termômetro registrando 1,3°C e geada.