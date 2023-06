Meta está trabalhando em nova rede social para competir com o Twitter

Segundo portal especializado, nova plataforma utilizará os sistema de informações do Instagram; ainda não há previsão de lançamento e nem nomes oficiais anunciados pela empresa

Lionel BONAVENTURE / AFP Em reunião interna, diretor da Meta afirmou que aplicativo será 'fácil de usar e confiável'



A Meta, gigante da tecnologia que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, está desenvolvendo uma nova rede social para competir com o Twitter. A informação foi divulgada pelo portal especializado “The Verge“, que disse ainda que a plataforma deve ser lançada o mais cedo possível. Em uma reunião interna, Chris Cox, diretor de produtos da Meta, classificou a nova plataforma como uma “resposta ao Twitter” e disse que ela usará o sistema de contas do Instagram para preencher automaticamente as informações do usuário. “Criadores e figuras públicas estão interessados em ter uma plataforma que seja gerenciada de forma sensata, na qual possam confiar”, disse Cox, o que é interpretado como uma alusão à falta de confiança que usuários e empresas têm no Twitter desde que Elon Musk comprou o aplicativo no ano passado. O diretor também afirmou que o aplicativo será fácil de usar e “confiável”. Ainda segundo o portal, o nome da rede social poderia ser “Threads” e está sendo tratado internamente como “Project 92”. O aplicativo se integrará ao ActivityPub, o protocolo de rede social descentralizado e de código aberto, permitindo que os usuários do novo aplicativo levem suas contas e seguidores para outros aplicativos.

*Com informações da EFE