Fumio Kishida é eleito o novo primeiro-ministro do Japão

Com a vitória no parlamento, o ex-ministro das Relações Exteriores será o 100º premiê japonês; ele vai substituir Yoshihide Suga, que renunciou ao cargo após um ano do mandato

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Fumio Kishida terá como desafio a situação econômica do país, o enfrentamento à pandemia e as ameaças da China e da Coreia do Norte



O ex-ministro das Relações Exteriores do Japão, Fumio Kishida, é o novo primeiro-ministro do país. A decisão no parlamento aconteceu nesta segunda-feira, 4, após o político do Partido Liberal Democrata (PLD), que tem apoio da maioria, vencer o opositor Yukio Edano, chefe do Partido Democrático Constitucional do Japão. Com a vitória, Kishida, de 64 anos, se torna o 100º primeiro-ministro japonês. Ele vai substituir o colega de partido Yoshihide Suga, que renunciou ao cargo um ano após o início do mandato. Considerado um político moderado, Fumio Kishida terá como desafio a situação econômica do país, o enfrentamento à pandemia e as ameaças da China e da Coreia do Norte. A expectativa é que o primeiro-ministro antecipe as eleições legislativas de novembro para 31 de outubro.