Funcionário dos EUA deixa o Brasil após governo Lula aplicar reciprocidade

Michael Myers decidiu sair do país, após o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, retirar suas credenciais do sistema da corporação

Ministério das Relações Exteriores Palácio do Itamaraty - Ministério das Relações Exteriores



Um funcionário do governo dos Estados Unidos que atuava no Brasil decidiu deixar o país na quinta-feira (23) após decisão do Ministério das Relações Exteriores de adotar o princípio da reciprocidade em relação a determinações do presidente dos EUA, Donald Trump, e convidá-lo a se retirar do Brasil. De acordo com apuração da Jovem Pan, Michael Myers atuava em cooperação com a Polícia Federal (PF) desde 2024.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, havia revelado na quarta-feira (22) a retirada das credenciais de um policial de imigração dos Estados Unidos do sistema da corporação. A medida, segundo ele, foi de acordo com a reciprocidade.

A decisão de retirar as credenciais do policial e, consequentemente, da saída de Michael Myers do Brasil, acontece após o governo Trump convidar o delegado da PF Marcelo Ivo de Carvalho a sair dos Estados Unidos, após atuação na prisão do ex-deputado federal, Alexandre Ramagem (PL), na última semana. No fim da tarde de segunda-feira (20), o Escritório para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado do governo americano confirmou a informação no X.

“Nenhum estrangeiro tem o direito de manipular nosso sistema de imigração para, simultaneamente, contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, solicitamos que a autoridade brasileira em questão deixe o nosso país por ter tentado fazer exatamente isso”, informou o Escritório.

Após a decisão dos EUA, o Itamaraty informou que comunicou ao representante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil a aplicação da reciprocidade. “[A medida] não foi precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou tentativa de diálogo sobre o caso, como [estabelece] o parágrafo 7.3 do memorando de entendimento bilateral que regula essa modalidade de cooperação policial”, disse o ministério. Leia a íntegra abaixo.

Leia a íntegra da nota do Itamaraty

“Diante da confirmação da informação de que oficial de ligação da Polícia Federal brasileira junto ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), em Miami, foi comunicado verbalmente pelo governo dos Estados Unidos sobre a interrupção imediata do exercício de suas funções oficiais em território norte-americano, representante da embaixada daquele país foi convocada ao Ministério das Relações Exteriores no final da tarde de ontem (21)”.

“O agente brasileiro atuava com base em memorando de entendimento firmado entre os dois governos sobre a facilitação do intercâmbio de oficiais de ligação na área de segurança”.

“A representante da embaixada norte-americana foi informada, também verbalmente, que o governo brasileiro aplicará o princípio da reciprocidade diante da decisão sumária contra o agente da Polícia Federal, que não foi precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou tentativa de diálogo sobre o caso, como prevê o parágrafo 7.3 do memorando de entendimento bilateral que regula essa modalidade de cooperação policial”.

“A medida tampouco observa a boa prática diplomática de diálogo entre nações amigas, como o Brasil e os Estados Unidos, ao longo de mais de 200 anos de relação. Os termos da aplicação da reciprocidade foram também transmitidos verbalmente à representante da embaixada e envolvem a interrupção imediata do exercício de funções oficiais do representante norte-americano de área homóloga em território brasileiro”.