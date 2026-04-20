Delegado brasileiro envolvido na prisão de Ramagem é convidado a sair dos EUA

O governo americano afirmou que o pedido aconteceu pois ‘nenhum estrangeiro tem o direito de manipular nosso sistema de imigração’

Agência Brasil Ex-direitor da Abin, Alexandre Ramagem



O delegado da Polícia Federal (PF) Marcelo Ivo de Carvalho foi convidado a deixar os Estados Unidos após atuação na prisão do ex-deputado federal, Alexandre Ramagem na última semana. No fim da tarde desta segunda-feira (20) o Escritório para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado do governo americano confirmou a informação no X.

“Nenhum estrangeiro tem o direito de manipular nosso sistema de imigração para, simultaneamente, contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, solicitamos que a autoridade brasileira em questão deixe o nosso país por ter tentado fazer exatamente isso”, informou.

Marcelo Ivo era oficial de ligação da PF junto ao Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE).

A PF já havia informado que o delegado estava nos EUA em uma missão oficial para colaborar com as autoridades americanas. A expulsão de Ivo do país norte-americano aconteceu sem que tenham sido informados os motivos exatos.

Prisão de Ramagem

Alexandre Ramagem, ex-deputado federal, foi preso nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) no dia 13 de abril. O ICE confirmou a detenção. Ele é foragido da Justiça brasileira.

Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi detido na região de Orlando, na Flórida. Por ter pedido asilo no país, ele não pode ser extraditado imediatamente. Em nota, a Polícia Federal confirmou a prisão e afirmou que a prisão aconteceu em cooperação com as autoridades policiais dos EUA.

No dia 15 de abril ele foi liberado. O ex-diretor da Abin disse que foi detido por “questões migratórias” e não de trânsito. Em vídeo, Ramagem agradeceu aos que ajudaram a provar às autoridades dos EUA que ele e a família estavam regulares no território norte-americano, entre eles, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que ajudou a família de Ramagem durante os dias de prisão.

O ex-deputado federal também disse que as autoridades dos EUA o liberaram após a análise do caso. “Eles viram claramente que não era para eu sofrer aquele procedimento, muito menos para estar preso. A minha liberação não teve necessidade nem do pagamento de fiança”, informou.

Por fim, o ex-deputado afirmou que não tem “nada para esconder” e criticou a PF. “A nossa Polícia Federal de outrora, com tanta credibilidade, tornou-se uma polícia de jagunços do diretor geral Andrei Rodrigues”, disse Ramagem.