Funcionários de hotéis nos EUA fazem greve por melhores salários e condições de trabalho

Movimento começou em locais turísticos, incluindo San Francisco, San Diego, Honolulu, Boston, Seattle e Greenwich, com a possibilidade de adesão de trabalhadores de outras regiões

Pixabay/Автандил Цецхладзе Fachada do hotel Hilton



Cerca de 10 mil funcionários de hotéis nos Estados Unidos iniciaram uma greve em diversas cidades, motivados pela falta de um acordo entre o sindicato Unite Here e as grandes redes de hotéis, como Marriott, Hilton e Hyatt. O movimento começou em locais turísticos, incluindo San Francisco, San Diego, Honolulu, Boston, Seattle e Greenwich, com a possibilidade de adesão de trabalhadores de outras regiões. Os grevistas exigem melhores salários e condições de trabalho, uma resposta à sobrecarga e aos cortes de empregos que se intensificaram durante a pandemia. Em Baltimore, as camareiras estão pleiteando um aumento salarial de US$ 16,20 para US$ 20 por hora. Já em Boston, o sindicato busca um incremento de US$ 10 para as camareiras que atualmente recebem US$ 28 por hora.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As empresas Hilton e Hyatt afirmaram que estão dispostas a negociar um acordo que seja justo para ambas as partes. Por outro lado, a presidente do Unite Here, Gwen Mills, enfatizou a urgência de um acordo mais favorável e incentivou os viajantes a cancelarem suas reservas caso a greve se intensifique. Este movimento grevista surge em um contexto em que 40 mil trabalhadores do Unite Here têm seus contratos prestes a expirar neste ano, e as negociações para novos acordos estão em andamento. A situação reflete a crescente insatisfação entre os trabalhadores do setor hoteleiro, que buscam melhorias significativas em suas condições laborais.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA