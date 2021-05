Funcionários de laboratório na Indonésia são presos por reutilizar cotonetes em testes de Covid-19

Cinco pessoas responderão por violar as leis de proteção ao consumidor, lixo hospitalar e doenças contagiosas e podem pegar seis anos de prisão

EFE/EPA/ATMAJA

Cinco funcionários de um laboratório na Indonésia foram presos na cidade de Medan por reutilizarem cotonetes nasais para 20 mil testes de Covid-19. De acordo com o ‘New York Times’, eles lavavam os cotonetes, reembalavam e reutilizavam em novas pessoas. Todas as fraudes foram realizadas em um posto de vacinação no aeroporto operado pela Kimia Farma, uma grande empresa estatal. Os acusados podem pegar até seis anos por violar as leis de proteção ao consumidor, lixo hospitalar e doenças contagiosas. A fraude teria rendido 2 mil dólares (R$ 10,88 mil, na cotação atual) por dia para cada funcionários desde meados de dezembro, já que eles cobravam pelos testes contaminados.

O governo da Indonésia está agora tentando rastrear as pessoas que fizeram os testes do local e tiveram resultados positivos e também está investigando quantas pessoas receberam os testes contaminados enquanto se preparavam para embarcar no Aeroporto Internacional de Kualanamu, um dos mais movimentados do país. Resultados negativos são exigidos na Indonésia para que um passageiro embarque. Na apreensão policial feita no laboratório, foram levados centenas de cotonetes reciclados, 10 mil dólares e um laptop usado para produzir os documentos entregues às pessoas para certificar os resultados dos testes. Segundo o levantamento da JHU CSSE Covid-19, a Indonésia tem hoje 1,67 milhões de casos e 45.521 mortos.