Terremoto de magnitude 6,6 atinge o leste do Japão, mas sem alerta de tsunami

Abalo sísmico atingiu com força a província de Miyagi, mas não há relatos de feridos; Tóquio sentiu com nível 3

Japan Meteorological Agency/Reprodução Japão registrou terremoto de magnitude 6,6 na escala japonesa



Um terremoto de magnitude 6,6 atingiu o leste do Japão neste sábado, 1º, (hora local), sem que as autoridades japonesas emitissem um alerta ou relatório de tsunami nem reportaram danos materiais até o momento. O terremoto ocorreu às 10h27 (local, 22h27 de sexta-feira em Brasília), com epicentro ao longo da costa da província de Miyagi e cerca de 60 quilômetros de profundidade sob o fundo do mar. Até o momento, não houve relatos de danos materiais ou ferimentos relacionados ao tremor. O abalo sísmico atingiu nessa cidade com nível 5 da escala japonesa – que tem um máximo de 7 e se concentra em medir a agitação na superfície e nas áreas afetadas, ao invés da intensidade do tremor.

Em outros espaços do leste do país, incluindo partes das cidades de Iwate e Fukushima, o terremoto atingiu o nível 5 ou inferior, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão. O abalo também foi sentido fortemente em Tóquio, onde foi registrado um nível 3. A empresa responsável pela operação da central Fukushima Daiichi, onde houve um desastre nuclear há dez anos devido a um maremoto, está verificando se houve irregularidades nesta e em outras de suas fábricas localizadas nas áreas atingidas pelo tremor, segundo a emissora estatal de televisão “NHK”.

*Com informações da EFE