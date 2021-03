Funcionários recebem gorjeta de R$ 56 mil em restaurante dos EUA

O generoso valor foi distribuído aos 14 colaboradores que estavam presentes no estabelecimento naquele momento

Imagem: Reprodução/Facebook: Castaway Waterfront Restaurant & Sushi Bar O restaurante publicou a nota fiscal com a gorjeta em suas redes sociais



Os funcionários de um restaurante da Flórida, nos Estados Unidos, receberam uma surpresa inusitada durante a manhã desta quarta-feira, 16. Após servirem o café da manhã à uma das clientes e cobrarem US$ 193, o equivalente à cerca R$ 1 mil, pelos alimentos consumidos, os colaboradores se espantaram ao perceber que a mulher havia deixado uma gorjeta de US$ 10 mil. O valor, que corresponde a R$ 56,6 mil, foi distribuído entre os 14 funcionários que estavam no restaurante naquele momento. O estabelecimento premiado, o Castaway Waterfront Restaurant & Sushi Bar, publicou a foto da nota fiscal com a gorjeta e parabenziou os funcionários em suas redes sociais. “Bem merecido, Khara e Equipe Castaway”, registrou na postagem.