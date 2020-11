Furacão Eta perde força e se torna tempestade tropical

Ele havia ganhado força ao se afastar de Cuba e se aproximar da costa da Flórida

Reprodução/Twitter Efeitos da aproximação do Eta já são sentidos na Flórida.



Depois de ganhar força no começo desta quarta-feira, 11, o Furacão Eta voltou a ser enfraquecido e se transformou em uma tempestade tropical, apresentando ventos com no máximo 120 quilômetros por hora. A expectativa é que esta velocidade seja mantida quando a tempestade tocar o solo da costa da Flórida, o que deverá acontecer amanhã, 12, um dia depois de ter se afastado de Cuba.

Relatórios da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica obtidos por um avião caçador de furacões mostram que, mesmo enfraquecido, seus ventos e fortes chuvas estão atingindo algumas regiões da Flórida. Às 15h (horário de Brasília), o centro do Eta foi localizado a 180 quilômetros da cidade de Tampa. Se deslocando a 17 km/h, a tempestade irá atravessar a península em direção à costa atlântica da Flórida, devendo chegar lá em dois dias.

*Com informações da EFE