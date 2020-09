Furacão Sally causa uma morte e deixa milhares sem luz nos Estados Unidos

Com a força de um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson, Sally tocou terra no Alabama ontem pela manhã e continuou a se mover na direção norte-nordeste a cerca de 20 km/h

EFE/EPA/DAN ANDERSON Sally deixou um morto nos EUA



O furacão Sally permanece causando problemas nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 17, o fenômeno provocou inundações na Costa do Golfo, do Mississippi à Flórida, à medida em que avançava em direção ao nordeste dos EUA. Os efeitos da tempestade seguem devastadores e já deixou um morto e um desaparecido devido aos seus efeitos devastadores. Além disso, quase meio milhão de pessoas alegaram estar sem luz.

Com a força de um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson, Sally tocou terra no Alabama ontem pela manhã e continuou a se mover na direção norte-nordeste a cerca de 20 km/h, descarregando chuvas torrenciais enquanto passava pelo oeste da Geórgia e deixando mais de 500 mil pessoas sem energia elétrica. O lento movimento da tempestade tornou as chuvas mais fortes no leste do Alabama e no oeste da Geórgia, após ter atingido a fronteira Alabama-Flórida com ventos de 165 km/h inundando bairros inteiros e forçando a saída de suas casas de centenas de moradores.

O prefeito de Orange Beach (Alabama), Tony Kennon, disse à emissora de TV local “WSFA” que pelo menos uma pessoa morreu e está desaparecida após a chegada de Sally, o quarto furacão a atingir os EUA nesta temporada de ciclones.

*Com informações da Agência EFE