Furacão Delta enfraquece e vira depressão tropical

Força dos ventos diminuiu depois que tempestade tocou o chão nesta sexta-feira

REUTERS/Jorge Delgado Homem recolhe utensílios na praia após alerta de proximidade do furacão Delta



A tempestade tropical Delta, que tocou terra na sexta-feira, 9, continuou seu processo de enfraquecimento neste sábado, 10, e se tornou uma depressão tropical, embora ainda deixe chuva e ventos ao cruzar a fronteira da Louisiana com o Mississippi, nos Estados Unidos. O ciclone de categoria 2 na escala Saffir-Simpson, tem agora ventos máximos sustentados de 55 km/h e está se movendo para nordeste a 26 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês).

Delta, que causou mais de meio milhão de cortes de energia na Louisiana, está agora localizado a 105 km ao norte-noroeste de Jackson, no Mississippi e deve cruzar este estado ao longo do dia. Enquanto continua no interior, os meteorologistas do NHC esperam que Delta continue a se enfraquecer. Algumas partes da costa da Louisiana, que há apenas seis semanas receberam o poderoso furacão Laura de categoria 4, que ainda mantém centenas de pessoas em abrigos, ainda estão sob alertas de tempestades que podem causar a elevação do nível do mar.

*Com EFE