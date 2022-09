Furacão Ian deixa mais de um milhão de casas sem luz na Flórida

Ordem de evacuação foi emitida na manhã desta quarta-feira, 28, no Estado; chegada do fenômeno provoca inundações e intensas rajadas de ventos

Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Uma árvore cai sobre a estrada depois de ser derrubada pelos ventos e chuva do furacão Ian em 28 de setembro de 2022 em Sarasota, na Flórida



A chegada do furação Ian à Flórida, nos Estados Unidos, deixou mais de um milhão de casas sem luz nesta quarta-feira, 28. Considerado “extremadamente perigoso”, com ventos de até 240 km/h, o fenômeno atingiu a ilha de Cayo Costa no período da tarde – às 16h de Brasília -, provocando uma situação catastrófica no Estado, com inundações e intensas rajadas de ventos. Segundo informações do site PowerOutage, responsável por registrar os cortes de energia elétrica nos Estados Unidos, mais de um milhão de residências estão sem eletricidade. Uma ordem de evacuação foi emitida na manhã desta quarta para cerca de 12 condados da Flórida, também com recomendação de evacuação voluntária para várias cidades da região, segundo os serviços de emergência. O furação Ian é o quatro fenômeno de 2022 na bacia do Atlântico. A formação dele aconteceu no último fim de semana no Caribe central, passando pela Jamaica, Ilhas Cayman e Cuba antes de entrar no Golfo do México nesta terça-feira. Agora, a expectativa é que o furação mude de rumo para o norte nesta quinta-feira, 29, quando emergirá no Atlântico.