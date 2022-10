Furacão Ian destruiu totalmente 38 casas em Havana e danificou mais de mil

O governador Zapata informou que 100% do sistema elétrico foi afetado e mais de 17 mil pessoas tiveram que ser evacuadas de zonas de perigo

EFE/Yander Zamora Havana foi atingida pelo furacão ian e sofreu sérios danos



A recente passagem do furacão Ian por Cuba causou o colapso total de 38 casas em Havana, além de danos parciais nos telhados de outras 1.131 residências, anunciou o governo da capital nesta terça-feira, 4. Na primeira contagem total da devastação de Ian em Havana, o governador Reynaldo García Zapata disse também que 100% do sistema elétrico da cidade foi afetado e 17.760 pessoas foram evacuadas de zonas de perigo para abrigos disponibilizados pelo Estado e para as casas de parentes. García Zapata indicou que as linhas e circuitos elétricos afetados foram totalmente restaurados nos sete dias passados até esta terça-feira, embora oito polos e 20 transformadores ainda não tenham sido substituídos. A habitação e a eletricidade foram os mais duramente atingidos pelos ventos de Ian, que há uma semana atravessaram de sul a norte a província de Pinar del Río, a oeste, causando grandes danos e estendendo os seus severos efeitos às vizinhas Artemisa, Havana e Mayabeque. Este impacto no sistema elétrico causou um apagão geral em todo o país e agravou a situação que durante vários meses tem causado cortes diários de energia em todo o país devido a avarias e falhas nas centrais termelétricas desatualizadas e falta de combustível.

A falta de eletricidade durante vários dias consecutivos levou a protestos em vários bairros de Havana nos últimos dias, assim como nas províncias de Camagüey (centro) e nas províncias de Holguín e Guantánamo (leste). Os manifestantes bateram panelas, bloquearam avenidas para o trânsito e exigiram “luz” e, em alguns casos, com exigências políticas. O órgão de comunicação social independente Proyecto Inventario registrou 55 protestos, a maioria em Havana. Além disso, os ativistas relataram 26 detenções – incluindo pelo menos uma menor de idade – e acusaram as forças de segurança e os oficiais à paisana de utilizarem violência contra os manifestantes. O furacão Ian, o primeiro a atingir Cuba na atual temporada de ciclones, deixou cinco pessoas mortas e danos materiais, até agora apenas parcialmente quantificados.

*Com informações da EFE