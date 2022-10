Alex Manente contraria decisão do Cidadania e fica neutro no segundo turno

Deputado federal reeleito anunciou posição durante entrevista nesta terça-feira, 4, ao Jornal Jovem Pan

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados Deputado federal reeleito Alex Manente disse que ficará neutro em relação ao apoio aos candidatos que seguem na disputa pela Presidência da República



O deputado federal reeleito Alex Manente (Cidadania-SP) afirmou nesta terça-feira, 4, durante entrevista ao Jornal Jovem Pan, que ficará neutro em relação ao apoio aos candidatos que seguem na disputa pela Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mais cedo, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, anunciou apoio da sigla ao petista no segundo turno. No entanto, a decisão não é de todos os integrantes do partido, que cobram a chamada “neutralidade”. Entre eles está Alex Manente, que disse ser impossível apoiar o ex-presidente. “A decisão da executiva nacional, na sua maioria, é dar apoio ao Lula ressalvando aqueles que queiram pensar de maneira diferentes de posicionar individualmente. Como líder da nossa bancada na Câmara dos Deputados, eu tenho que entender o sentimento da nova bancada eleita pelas urnas agora. E o nosso entendimento é que é impossível nós apoiarmos o Lula. Nós tivemos todo um histórico de trabalho ao contrário do que o Lula defende, como por exemplo, eu sou autor da PEC de prisão em segunda instância. Então dificilmente eu conseguiria estar em consonância com qualquer movimento que possa trazer de volta aqueles que tiveram durante muitos anos no poder cometendo vários atos de corrupção e, naturalmente, nossa posição é de não apoiar o Lula”, frisou. Manente ainda reforçou a chamada “neutralidade”. “Os deputados eleitos do nosso partido se posicionam nesse momento de maneira neutra para poder entender esse processo e fazer a maturação no tempo devido do apoio que nós vamos dar ou do voto que vamos oferecer no segundo turno. Agora com o Lula nós não iremos”, completou.