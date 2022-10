Presidenciáveis terão até R$ 133,4 milhões de limite de gastos no segundo turno

Regras e os valores foram divulgados na portaria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Pixabay Candidatos poderão gastar 50% a mais do limite de gastos para o segundo turno das eleições 2022 em comparação com o primeiro turno



Os candidatos que seguem na disputa à Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poderão gastar 50% a mais do limite de gastos para o segundo turno das eleições 2022 em comparação com o primeiro turno. As regras e os valores foram divulgados na portaria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os presidenciáveis poderão gastar até R$ 133.416.046,20. No primeiro turno, o limite era R$ 88.944.030,80, ou seja, houve um acréscimo de R$ 44.472.015,40. Nos 12 estados em que a disputa para governador será decidida no segundo turno, os candidatos também poderão contar com 50% além do valor inicial. De acordo com a Justiça Eleitoral, neste caso, os respectivos cálculos são feitos de acordo com o eleitorado de cada estado. Em São Paulo, por exemplo, que é o maior colégio eleitoral do país, as duas candidaturas poderão gastar até R$ 40.024.813,86 cada. O limite do primeiro turno era R$ 26.683.209,24 e agora conta com o acréscimo de R$ 13.341.604,62.