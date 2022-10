Nove estados vão restringir a venda de bebidas alcoólicas no dia das eleições

Caso a medida seja descumprida, a pessoa poderá ser presa em flagrante

Pelo menos nove estados anunciaram, até o momento, que vão restringir a venda de bebidas alcoólicas no próximo domingo, 2 de outubro, dia que ocorrerá o primeiro turno das eleições 2022. São eles: Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Ceará e Tocantins. As demais federações avaliam a medida, que tem por objetivo evitar pertubações durante a votação. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, lojas de conveniência, hotéis e lanchonetes estará proibida das 3 às 16 horas de domingo. Já no Amazonas a restrição a partir da meia noite de domingo até às 18 horas do mesmo dia. Por outro lado, em Roraima, a Lei Seca começará às 23 horas de sábado, 1º, e vai até às 19 horas de domingo. De acordo com os estados, haverá fiscalização. Caso a medida seja descumprida, a pessoa poderá ser presa em flagrante por desobediência e descumprimento de ordens da Justiça Eleitoral. Nas eleições 2018, doze estados participaram da Lei Seca. No Rio de Janeiro, não há lei seca eleitoral desde 1996. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, a última vez que a lei seca foi implantada foi na eleição de 2006.