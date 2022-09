Furacão Ian se transforma em tempestade tropical e atravessa a Flórida com ventos de 100km/h

Fenômeno, um dos mais fortes que atingiu os Estados Unidos nos últimos anos, inunda comunidades e já deixa mais de dois milhões de casas e empresas sem energia

REUTERS/Marco Bello Rua inundada é vista no centro da cidade enquanto o furacão Ian atinge o sudoeste da Flórida, em Fort Myers, Flórida, EUA, em 28 de setembro de 2022



Na manhã desta quinta-feira, 29, o furacão Ian se transformou em uma tempestade tropical e está passando pelo Estado da Flórida, nos Estados Unidos, após ter atingido a Costa do Golfo. Ainda é esperado que o fenômeno produza ventos fortes, chuvas fortes e tempestades em partes da Flórida, Geórgia e Carolinas, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA. A tempestade, com ventos máximos sustentados de 100 km/h, está a cerca de 55 km a sudoeste de Cabo Canaveral, disse o meteorologista de Miami. O furacão Ian, um dos mais poderosos a atingir os Estados Unidos nos últimos anos, explodiu em terra na tarde de quarta-feira, 28, como um furacão de categoria 4 com ventos máximos sustentados de 241 km/h. Rapidamente transformou a paisagem plana e baixa da região em um cenário de devastação, inundou comunidades e deixou mais de dois milhões de casas e empresas sem energia ao atingir a costa do Golfo da Flórida com ventos uivantes, chuvas torrenciais e surf furioso. A agitação das águas do mar varreu casas à beira-mar em Nápoles, Fort Myers e outras cidades e vilas. Os bombeiros atravessaram as águas na altura do peito para resgatar pessoas, incluindo uma mulher em Nápoles que ficou presa em seu carro.

*Com informações da Reuters