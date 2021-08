Furacão Ida avança, mas ventos reduzem velocidade e tempestade volta à categoria 3

Ventania caiu de 230 km/h para cerca de 200 km/h; tempestade vem causando danos e atingiu estruturas hospitalares da Louisiana, nos Estados Unidos

Reprodução/Twitter/WeatherNation/29.08.2021 Furação Ida está causando danos ao avançar para região de Nova Orleans



Os ventos da tempestade provocada pelo furacão Ida, que se aproxima de Nova Orleans, na Louisiana, Estados Unidos, reduziram de velocidade, caindo de 230 km/h para cerca de 200 km/h. Com a mudança, a tempestade passa da categoria quatro – de cinco ao todo, conforme velocidade dos ventos – para a categoria três, classificação em que estava na manhã desde domingo, 29, antes de ganhar velocidade ao passar por uma região de águas quentes. O furacão chegou à costa americana no período da tarde e causou danos à infraestrutura da região. Na Louisiana, a tempestade inverteu o fluxo do rio Mississippi e elevou o nível do mar no Golfo do México.

A tempestade também danificou estruturas hospitalares, que, no Estado, lidam com o aumento de pacientes internados pela Covid-19 – resultado da recusa de alguns cidadãos em se vacinarem e do avanço da variante Delta do novo coronavírus. Alguns centros médicos relatam linhas de telefone, internet e energia cortadas. Segundo o governador John Bel Edwards, a prioridade do Estado é garantir que haja geradores de energia elétrica e água suficientes para que os hospitais possam manter o funcionamento de ventiladores e o fornecimento de oxigênio. Em algumas regiões, a previsão é de que falte energia elétrica por semanas. “Detesto dizer isso, mas hoje nós temos muitas pessoas que dependem dos ventiladores e eles não funcionam sem eletricidade”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo.