Garoto sequestrado em 2017 é encontrado nos EUA após sete anos graças a série documental

Localização de Aziz ocorreu no Colorado, após sua história ser apresentada na série documental ‘Mistérios sem Solução’

Douglas County Sheriff's Department Abdul Aziz Kha, que atualmente tem 14 anos, foi encontrado após um longo período de desaparecimento que durou sete anos



Abdul Aziz Khan, que atualmente tem 14 anos, foi encontrado após um longo período de desaparecimento que durou sete anos. O garoto foi sequestrado em 2017 pela mãe, Rabia Khalid, nos Estados Unidos. A localização de Aziz ocorreu no Colorado, após sua história ser apresentada na série documental “Mistérios sem Solução”. Ele havia desaparecido em Atlanta, na Geórgia, e foi encontrado a mais de 2.300 quilômetros de sua cidade natal, no condado de Douglas. A descoberta de Abdul Aziz se deu após uma denúncia feita em 23 de fevereiro de 2025. O proprietário de uma casa à venda informou à polícia sobre a entrada não autorizada de duas pessoas no imóvel. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram duas crianças dentro de um carro na garagem e detiveram Rabia, junto com seu atual companheiro, Elliot Bourgeois, que estavam utilizando identidades falsas.

Rabia Khalid já possuía um mandado de prisão por sequestro e, juntamente com Bourgeois, enfrenta diversas acusações, incluindo sequestro, falsificação de documentos, roubo de identidade e invasão de propriedade. O sequestro de Aziz ocorreu durante uma disputa de custódia entre seus pais, quando a mãe levou o menino sem informar ao ex-marido e cortou todos os laços de comunicação. O caso de Abdul Aziz ganhou destaque após ser incluído em uma série e também no canal do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas no YouTube. A repercussão gerada pela série ajudou a impulsionar a investigação, que culminou na localização do garoto e na prisão de sua mãe e do parceiro.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA