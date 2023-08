Girafa nasce sem manchas nos Estados Unidos e é apontada como a única no mundo

Zoológico Brights Zoo fez uma enquete para que os internautas escolham como o animal deve se chamar; resultado será divulgado em setembro

Reprodução/Facebook/@Brights Zoo Girafa nascida nos Estados unidos pode ser a única sem mancha no mundo



Um zoológico nos Estados Unidos presenciou um acontecimento raro: o nascimento de uma girafa sem manchas – segundo o jornal ‘The Guardian’, é possível que ela seja a única no mundo. O animal, que é fêmea, mas ainda não teve o nome definido, nasceu no dia 31 de julho. Apesar de ainda ser um bebê, ela já tem 1,80 m. Ainda não se sabe porque o animal veio sem manchas. Para decidir o nome da jovem girafa, o zoológico Brights Zoo, fez uma enquete para que os internautas escolham como ela deve se chamar – o resultado será divulgado em setembro. As opções são: