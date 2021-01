Google ameaça bloquear mecanismo de busca na Austrália

Um projeto de lei do país prevê penalidades caso o Google e o Facebook não remunerem os veículos de imprensa australianos por usarem o seu conteúdo

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration O Google reagiu a um projeto de lei na Austrália ameaçando tirar a ferramenta de busca do país



O Google ameaçou nesta sexta-feira, 22, impedir o uso de sua ferramenta de busca na Austrália caso o país não modifique o projeto de lei que pretende forçar a empresa de tecnologia, assim como o Facebook, a pagar os veículos de imprensa australianos para usar o seu conteúdo. Em meio à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, jornais foram fechados e jornalistas ficaram desempregados enquanto gigantes da internet lucram cada vez mais através das publicidades no país. Nesse contexto, a lei exigiria que os meios de comunicação fossem remunerados pelo Google e pelo Facebook, que utilizam o seu conteúdo.

A diretora-geral do Google na Austrália, Mel Silva, alertou: “Se esta versão do código se tornar lei, nós não teremos outra escolha a não ser suspender a Pesquisa do Google na Austrália”. O primeiro-ministro Scott Morrinson, por sua vez, respondeu dizendo que cabe ao governo estabelecer o que pode ser feito no país. “Pessoas que desejam trabalhar dentro dessa estrutura são bem-vindas. Mas não cedemos às ameaças”, afirmou. Outras plataformas, como o Youtube e o Instagram, não estão contempladas no projeto de lei.