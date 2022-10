Marina Silva se coloca à disposição para dialogar com Ciro e conquistar apoio a Lula

Ex-ministra do Meio Ambiente disse ter ficado ‘com o coração tranquilo’ ao ver pronunciamento do pedetista pedindo tempo para dialogar com o partido antes de tomar decisão

ANDRE DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO Eleita para a Câmara, Marina Silva foi cotada para o posto de vice-presidente na chapa de Ciro Gomes



Eleita deputada federal por São Paulo, Marina Silva (Rede) se colocou à disposição para convencer Ciro Gomes (PDT) a apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. “Eu tenho desejo de que a gente caminhe junto. E por ter desejo de forma sincera e profunda, espero que isso aconteça”, afirmou nesta terça-feira, 3. Ela disse ter ficado com esperança de uma eventual reaproximação. “Eu fiquei com coração tranquilo quando vi manifestação do Ciro ontem pedindo tempo para dialogar com o partido”. Durante toda a campanha do primeiro turno, Ciro fez duras críticas a Lula e ao PT. Mesmo assim, Marina disse que o momento atual é “completamente diferente de 2018” e que a campanha do petista vai “precisar de todo mundo” – em 2018, Ciro viajou para Paris no segundo turno e não apoiou o então candidato Fernando Haddad (PT). “Ele é uma liderança política importante na nossa história. Sempre tive muito respeito pela liderança dele, pessoa dele, sei que em momentos como esse vamos precisar de pessoas que tem legado, trajetória”, continuou. A ex-ministra também lembrou da importância de uma aproximação com a candidata derrotada do MDB, Simone Tebet. “Devemos ter um diálogo profícuo com Ciro e Simone, um diálogo respeitoso”.