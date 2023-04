Gota do líquido mais valioso do mundo vem de escorpião perigoso, custa em torno de US$ 130 e pode tratar o câncer

Veneno do ‘deathstalker’ contém componentes que estão sendo usados em potenciais avanços médicos

/Pixabay Gota do veneno de escorpião custa em torno de US$ 130



O veneno do escorpião amarelo, um dos mais perigosos, é o líquido mais valioso do mundo. Segundo a ‘Business Insider’, uma única gosta custa em torno de US$ 130 (cerca de R$ 641, na cotação atual) e não costuma ser vendida em grandes quantidades, além do fato do escorpião só produzir dois miligradas de líquido por vez. A razão por trás desde alto preço é porque o veneno deste animal, que também conhecido como “deathstalker”, possui diferentes neurotoxinas, como caribdotoina, cilatoxina e agitoxinas. A clorotoxina, substância que, segundo os cientistas, tem sido usada em potenciais avanços médicos, incluindo o tratamento de alguns tipos de câncer. – ela é usada para identificar o tamanho e a localização de tumores cancerosos. Os escorpiões amarelos vivem no deserto do norte da África e do Oriente Médio. Eles chegam a medir 11 cm e sua picada não é suficiente para matar um humano saudável, porém, pode causar sintomas como: febre, convulsões e paralisia.