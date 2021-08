Governador de Nova York renuncia em meio a escândalo de assédio sexual

Investigação concluiu que democrata Andrew Cuomo promoveu ambiente de trabalho tóxico e alimentava clima de medo entre funcionárias do gabinete

JUSTIN LANE/ EFE Cuomo afirmou que vai renunciar ao cargo



O governador de Nova York, democrata Andrew Cuomo, afirmou nesta terça-feira, 10, que vai renunciar ao cargo em meio a um escândalo de assédio sexual cometido contra funcionárias do próprio gabinete e outras mulheres ao longo de anos. Ele deve ser substituído pela vice-governadora do país, Kathy Hochul, em um processo de transição que durará duas semanas. A decisão foi anunciada exatamente uma semana após uma investigação liderada pela procuradora-geral do estado apontar que ele assediou sexualmente onze mulheres, incluindo funcionárias do governo, em um processo que ouviu 179 pessoas ao longo de cinco meses. “Especificamente, a investigação descobriu que o governador Andrew Cuomo assediou sexualmente funcionárias atuais e antigas do Estado de Nova York com toques sem consentimento e vários comentários ofensivos de cunho sexual”, afirmou posicionamento.

Mais informações em instantes