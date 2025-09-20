Governo brasileiro avalia encontro entre Lula e Zelensky em Nova York

Nos últimos dois meses, tentativas de organizar um telefonema entre os dois líderes não avançaram

O governo brasileiro indicou neste sábado (20) a possibilidade de uma reunião bilateral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU. O pedido partiu de Kiev, mas ainda não houve confirmação por parte do Brasil.

Nos últimos dois meses, tentativas de organizar um telefonema entre os dois líderes não avançaram. Nesse período, Lula conversou duas vezes com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e participou de reunião virtual do Brics em que foram discutidas as condições russas para um possível acordo de paz.

Segundo integrantes do governo, existem entraves para o encontro, já que Zelensky costuma manter sua agenda em sigilo por questões de segurança, o que dificulta o alinhamento. Em 2023, os dois chegaram a se encontrar em Nova York e já haviam conversado por telefone, mas em ocasiões anteriores houve desencontros em cúpulas internacionais.

A equipe de Lula avalia cerca de 30 pedidos de reuniões bilaterais durante sua estada nos Estados Unidos. A expectativa é que ao menos dez sejam confirmadas, mas as definições devem ocorrer apenas a partir de domingo (21). Lula embarca neste domingo para Nova York e inicia sua agenda oficial na segunda-feira (22). O ponto alto será sua participação na abertura do Debate Geral da Assembleia Geral da ONU, na terça-feira (23), compromisso tradicional do chefe de Estado brasileiro.

