Governo britânico suspende fila para velório de Elizabeth II por excesso de fluxo

O governo britânico informou que a fila para ir ao velório da rainha Elizabeth II atingiu capacidade máxima e está temporariamente suspensa a entrada de novas pessoas. Segundo o comunicado realizado por meio do Twitter a suspensão vale pelas próximas seis horas. “Southwark Park atingiu a capacidade máxima. A entrada será pausada por pelo menos 6 horas. Lamentamos qualquer inconveniente.”, escreveram e acrescentaram “por favor, não tente entrar na fila até que ela seja reaberta”. O velório de Elizabeth II foi aberto ao público na quarta-feira, 14, e vai ficar até segunda-feira, 19, quando acontecerá o funeral. Estima-se que mais de 750 mil pessoas passem pelo Westminster Hall, onde o caixão da monarca está. Só nas últimas 24 horas, 33 mil pessoas passaram pelo local. Nesta sexta, o sistema de monitoramento do governo britânico, que monitora a fila em tempo real, informou que a extensão já passava dos 8 km.

HER MAJESTY THE QUEEN’S LYING-IN-STATE QUEUE UPDATE, 09:50 AM, 16 Sept

Southwark Park has reached capacity. Entry will be paused for at least 6 hours. We are sorry for any inconvenience.

Please do not attempt to join the queue until it re-opens.

Check back for further updates pic.twitter.com/XMpyhOrme7

— Department for Digital, Culture, Media and Sport (@DCMS) September 16, 2022