Governo russo deseja ‘rápida e tranquila recuperação’ a Trump, infectado pela Covid-19

Vladimir Putin enviou um telegrama ao presidente norte-americano expressando seu “sincero apoio neste momento difícil”

EFE O presidente norte-americano fez o anúncio do resultado positivo para a doença nas redes sociais



O governo da Rússia desejou nesta sexta-feira, 2, uma “uma rápida e tranquila” recuperação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que testou positivo para a Covid-19 na quinta-feira.”É claro que desejamos ao presidente Trump uma recuperação rápida e tranquila”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em sua entrevista coletiva diária. Pouco depois da declaração de Peskov, o presidente russo, Vladimir Putin, enviou um telegrama a Trump desejando que ele e sua esposa, Melania Trump, que também está infectada pelo coronavírus, tenham uma rápida recuperação e expressou seu “sincero apoio neste momento difícil”.

“Tenho certeza de que sua energia vital, força de espírito e otimismo os ajudarão a superar este vírus perigoso”, disse Putin, no telegrama. O presidente norte-americano fez o anúncio do resultado positivo para a doença nas redes sociais. “Esta noite, a primeira-dama e eu testamos positivo para Covid-19. Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Juntos, vamos superar isso!”, publicou no Twitter nesta quinta-feira. Em seguida, o médico da presidência, Sean Conley, detalhou que “o presidente e a primeira-dama estão bem neste momento e planejam permanecer em sua casa na Casa Branca durante a convalescença”. Trump e sua esposa foram testados após o resultado positivo de uma das conselheiras mais próximas do presidente, Hope Hicks, ter sido conhecido ontem.

*Com Agência EFE