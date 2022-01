Grávida de trigêmeos choca web ao mostrar barriga no pré-parto; veja fotos

Filhos de influenciadora digital dinamarquesa nasceram no último sábado, 15, após gestação de risco

Reprodução/Instagram/@filippaophelia Theodore, Charles e Gabriel nasceram em hospital em Copenhague, na Dinamarca



A influenciadora digital Michella Meier-Morsi movimentou as redes sociais na última semana após postar imagens de sua barriga prestes a dar à luz a trigêmeos. As varizes e o formato avantajado da barriga da dinamarquesa instigaram a atenção do público, por se tratar de uma condição atípica. Apesar da gestação de risco, os filhos Charles, Theodore e Gabriel nasceram com 35 semanas de gestação no último sábado, 15, em um hospital de Copenhague, na Dinamarca. Nas redes, Michella desabafou sobre o período da gravidez e o desafio da maternidade: “Minha cabeça parecia que ia explodir. Quando vimos pela primeira vez que todos os meninos estavam bem, não consegui pensar em nada além de:⁣ ‘Eu não estou preparada'”, contou.

Eu realmente não me sentia pronta para três bebês. Eu ingenuamente pensei que iria me preparar em algum momento, que eu sentiria uma alegria quando a gravidez chegasse ao fim e que finalmente deveríamos conhecer nosso trio. Mas se não fosse a dor extrema, os trigêmeos teriam que ficar no estômago por mais um mês ou três”, disse a influenciadora. Além dos trigêmeos recém-nascidos, em 2018, Michella Meier-Morsi passou por uma gravidez de gêmeos e costumava compartilhar em suas redes sociais desabafos relacionados ao corpo. Desta vez, segundo ela, uma de suas maiores preocupações eram as condições de saúde dos três bebês após o nascimento e a vida ao lado do esposo Mark cuidando de 5 filhos.