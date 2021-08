Grécia tem oitavo dia consecutivo de incêndios florestais com um bombeiro morto

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas por causa do fogo, que já consumiu 25 mil hectares de florestas em ilhas locais

EFE/EPA/KOSTAS TSIRONIS Pelo menos um bombeiro morreu e três ficaram feridos com incêndios no país europeu



Moradores da ilha de Evia, na Grécia, tentam nesta terça-feira, 10, salvar as próprias casas de incêndios florestais registrados na região há mais de oito dias. O fogo se alastrou em mais de 500 locais diferentes do país após uma forte onda de calor atingir o continente europeu na última semana. Segundo o Observatório Nacional de Atenas, até o dia 8 de agosto 25 mil hectares foram queimados. A ilha, segunda maior do país, é a mais atingida pelo fogo na região. As forças policiais tentam evacuar vilas, mas alguns dos moradores se recusam a sair para tentar evitar que o fogo atinja as próprias casas. Muitos se revezam em turnos para dormir e comer enquanto outros se juntam a bombeiros voluntários para controlar o fogo.

Na segunda-feira, 9, um fundo de € 500 milhões (mais de R$ 3 bilhões) foi aprovado pelo governo para reconstrução dos danos em Evia, Attica e Atenas, regiões mais afetadas, mas as autoridades continuaram sendo criticadas por deixar o fogo avançar por tantas áreas de mata. No domingo, 8, um bombeiro voluntário morreu ao tentar controlar o fogo em um parque nacional de Atenas e outras 20 pessoas ficaram feridas. O Reino Unido enviou três aviões e 80 bombeiros para tentar ajudar o país a controlar o fogo. A França também enviou 80 profissionais e três aeronaves para tentar controlar as chamas. A onda de calor que causou os incêndios trouxe temperaturas de até 45ºC ao país e deve seguir para a Itália na próxima semana. Até o momento, não há registros de mortes de moradores por causa do fogo ou por insolação.