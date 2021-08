Itália deve ter a semana mais quente do ano, com termômetros próximos a 50ºC

País tem pelo menos quatro cidades em alerta vermelho; mais regiões devem ficar em estado de observação por conta do calor ao longo da semana

EFE/EPA/Matteo Corner Pelo menos quatro cidades estão em estado de alerta para onda de calor



Pelo menos quatro cidades da Itália estão em alerta vermelho para picos de temperaturas em uma onda de calor que atinge a Europa nos próximos dias: Roma, Campobasso, Bari e Rieti. Os fenômenos são reflexo de um anticiclone subtropical que chegou ao sul do continente com uma massa de ar quente de 28ºC a 30ºC. Quando essa massa atingir as cidades a 1,5 mil metros de altitude, ela deve fazer termômetros chegarem aos 48ºC, marcando a semana mais quente do ano. O calor deve aumentar ao longo da semana e o alerta vermelho emitido pelo Ministério da Saúde do país deve atingir outras regiões, como Palermo, Frosinone, Latina e Perugia.

Além dos alertas da Saúde, a Defesa Civil do país também emitiu um alerta de alto risco de incêndios na Sicília, que tem previsão máxima de 39ºC e pode chegar a 41ºC no meio da semana. A ilha já sofre com a erupção ativa do vulcão Etna, que atingiu uma série de vilarejos com cinzas nesta segunda-feira, 10. Outros focos de fogo já estão ativos no sul do país, como em Aspromonte, na Calábria. Outra onda de calor que atingiu a Grécia na última semana causou pelo menos 154 incêndios no país e na Turquia, forçando centenas de pessoas a deixarem as próprias casas. Na ocasião, um bombeiro voluntário de 38 anos morreu após ser atingido por escombros de um local pegando fogo em Atenas.