‘Nosso futuro é apenas um jogo para eles’, critica Greta sobre fala de Salles

A ativista sueca Greta Thunberg usou seu Twitter para reagir às declarações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de que o governo brasileiro deveria aproveitar a atenção dada à pandemia do novo coronavírus para flexibilizar regulamentações. A fala foi dita durante reunião ministerial, que teve seu vídeo divulgado por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello.

“Precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só se fala de covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas”, disse Salles na gravação.

“We need to make an effort while we are in this calm moment in terms of press coverage, because they are only talking about COVID".

Just imagine the things that have been said off camera…

Our common future is just a game to them.#SalvemAAmazônia https://t.co/NM2Ou49soZ

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 23, 2020