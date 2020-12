Grupo jihadista Boko Haram assume sequestro de 333 estudantes na Nigéria

Segundo o líder dos terroristas, a captura dos alunos de uma escola secundária foi feito para desencorajar a educação ocidental

EFE/EPA/AKINTUNDE AKINLEYE Os sequestros realizados pelo Boko Haram acontecem com frequência na Nigéria e desestimulam pais a colocarem seus filhos na escola



O grupo jihadista Boko Haram assumiu a responsabilidade pelo sequestro de 333 estudantes de uma escola secundária em Katsina, no noroeste da Nigéria. O ataque aconteceu na última sexta-feira, 11, e os terroristas admitiram ter sido os autores do crime nesta terça-feira, 15, com as crianças ainda desaparecidas. “O que aconteceu foi feito para promover o Islã e desencorajar práticas não islâmicas, já que a educação ocidental não é o tipo de educação permitido por Alá e seu Santo Profeta”, afirmou o líder Abubakar Shekau em uma mensagem de áudio publicada pelo portal de notícias HumAngle. O alvo do atentado foi a Escola Secundária de Ciências do Governo, uma instituição só para meninos que recebe um total de 839 alunos. O ataque foi considerado um dos maiores nessa região do país, onde os atos jihadistas são geralmente impedidos pelos agentes de segurança ou se limitam a sequestros pequenos em troca de resgate.

O governador de Katsina, Aminu Bello Masari, se reuniu ontem com o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, para tratar do caso. Segundo Masari, os sequestradores tinham feito contato e, por isso, já estava em curso discussões sobre a segurança e o regresso dos meninos ilesos às suas casas. No entanto, fontes do Boko Haram garantiram à HumAngle que eles não fizeram exigências e tampouco estabeleceram condições para a liberação dos alunos.

*Com informações da EFE