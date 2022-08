Grupo ligado à Al-Qaeda sequestra hotel na Somália, dispara contra civis e deixa 13 mortos

Jihadistas do Al Shabab estão em guerra civil contra o governo somaliano há 15 anos

Hassan Ali Elmi/AFP Oficiais de segurança patrulham perto do local das explosões em Mogadíscio, na Somália



Pelo menos 13 pessoas morreram em um ataque do grupo islâmico Al Shabab a um hotel na capital da Somália, anunciaram forças de segurança neste sábado, 2o, enquanto continuam combatendo militantes entrincheirados no prédio. “Recebemos a informação de que a morte de mais cinco vítimas foi confirmada e o número total de civis mortos pelos terroristas agora é de 13”, disse o comandante Mohamed Abdikadir, que havia relatado anteriormente um saldo de oito mortos. Jihadistas do Al Shabab, um grupo ligado à Al-Qaeda, invadiram o popular hotel Hayat de Mogadíscio na noite de sexta-feira, 19, com tiros e explosões e estão entrincheirados lá desde então. “As forças de segurança resgataram dezenas de pessoas, incluindo crianças que ficaram presas no prédio”, disse Abdikadir. “A maioria das pessoas foi resgatada”, acrescentou.

O cerco ainda estava em andamento neste sábado e disparos e explosões foram ouvidos esporadicamente ao redor do hotel. Este é o principal ataque em Mogadíscio desde a eleição em maio do novo presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud. Em luta contra o governo somaliano há 15 anos, o Al Shabab assumiu a responsabilidade pelo ataque e disse neste sábado que ainda controla o hotel. “Um grupo de agressores shabab forçou a entrada no Hayat Hotel em Mogadíscio e os combatentes atiraram aleatoriamente para dentro”, disse a organização em um site relacionado.

*Com informações da AFP