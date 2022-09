Guarda real desmaia diante do caixão da rainha Elizabeth II; veja vídeo

Corpo da monarca é vigiado o dia inteiro e os soldados precisam ficar imóveis; jornada de trabalho é de seis horas

Reprodução/Twitter/@arangBidadari Guardas responsáveis pela vigia do caixão de Elizabeth II precisam ficar imóveis e tem jornada de 6h de trabalho



Um guarda real que estava realizado a segurança do caixão da rainha Elizabeth II, exposto em Westminster Hall, Parlamento britânico, desmaiou diante de milhares de súditos visitam o local desde quarta-feira, 14, quando foi aberto ao público. A queda gerou um som estrondoso. O momento foi gravado e compartilhado nas redes sociais, pois uma transmissão ao vivo estava sendo realizada bem na hora. O homem foi resgatado por outros funcionários enquanto os demais guardas permaneceram na mesma posição, sem poder ajudar. O acidente aconteceu por volta de uma da manhã (horário de Londres) desta quinta-feira, 15. O corpo de Elizabeth II é vigiado por 24 horas, e os soldados são obrigados a permanecer imóveis nos quatro contos do catafalco, conforme explica jornal britânico Independet, acrescentado que eles giram em torno do caixão a cada 20 minutos e o turno total é de seis horas. Segundo o The Telegraph, ainda não há informações sobre o estado do guarda.