Guindaste desaba e mata ao menos 17 pessoas na Índia durante construção de ponte

Acidente aconteceu na região de Mumbai; mortos foram esmagados pelo equipamento utilizado para a elevação e a movimentação de cargas e materiais

ANI/Reuters Guindaste caí na Índia e deixa ao menos 17 mortos



Ao menos 17 trabalhadores morreram esmagados na região de Mumbai, na Índia, após a queda de um guindaste em uma rodovia em construção, informaram as autoridades, nesta terça-feira, 1. O guindaste desabou durante a noite sobre grandes blocos de concreto e os destroços atingiram os operários que trabalhavam na rodovia no estado de Maharashtra, informou a Força Nacional de Resposta aos Desastres (NRDF). Dezessete corpos foram recuperados e três pessoas foram hospitalizadas. Equipes de emergência estão no local do acidente para socorrer os feridos e colaborar no resgate, razão pela qual o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas. Os serviços de emergência presumem que entre três e cinco pessoas ainda estejam presas nos escombros, afirmou um funcionário da Força Nacional de Resposta a Desastres à agência de notícias indiana “PTI”.

A rodovia que liga Mumbai à cidade Nagpur é parte de uma grande campanha de investimentos em infraestruturas viárias em uma das economias que registram maior crescimento no planeta. Até agora as autoridades não indicaram quais podem ter sido as causas do colapso desta estrutura. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, expressou suas condolências às famílias das vítimas deste “trágico acidente” e anunciou uma indenização de cerca de US$ 2.400 (aproximadamente R$ 11.444, na cotação atual). O chefe do governo de Maharashtra, Eknath Shinde, também expressou sua tristeza pelo incidente e ordenou um pagamento extra de US$ 6.000 (R$ 28.608) para as famílias das vítimas. Acidentes desse tipo são relativamente comuns na Índia, muitas vezes devido à infraestrutura precária e à falta de manutenção. No final de outubro do ano passado, pelo menos 132 pessoas morreram no oeste da Índia quando uma ponte pênsil desabou, no pior acidente do gênero em décadas no país asiático.