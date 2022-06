Gustavo Petro conversa por telefone com Blinken sobre ‘processo de paz e mudanças climáticas’

Em comunicado, Departamento de Estado americano disse que secretário destacou os ‘valores democráticos compartilhados’ pelas nações e parabenizou o futuro presidente pela vitória

Reprodução/Instagram/gustavopetrourrego Ex-prefeito de Bogotá afirmou que a conversa envolveu pautas como "o processo de paz e as ações contra as mudanças climáticas no continente"



O futuro presidente da Colômbia, Gustavo Petro, conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, nesta segunda-feira, 20. A conversa por telefone, que durou cerca de 20 minutos, aconteceu um dia após o resultado do segundo turno colombiano, que confirmou a vitória de Petro com 50,44% dos votos. Em mensagem compartilhada nas redes sociais, o ex-prefeito de Bogotá afirmou que a conversa envolveu pautas como “o processo de paz e as ações contra as mudanças climáticas no continente”. Por sua vez, o Departamento de Estado americano informou que Blinken parabenizou Petro por sua vitória e que, durante a conversa, o secretário salientou os “valores democráticos compartilhados” pelas nações e reiterou “o apoio dos EUA à implementação” dos acordos de paz de 2016. “Foi um prazer conversar com o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, para parabenizá-lo por sua vitória. Discutimos a relação duradoura entre os Estados Unidos e a Colômbia e como podemos trabalhar juntos para o crescimento econômico inclusivo, combater a crise climática e aprofundar nosso relacionamento”, escreveu Blinken no Twitter. Anteriormente, Blinken já havia afirmado que os Estados Unidos estão “ansiosos” para trabalhar o o presidente eleito e “reforçar ainda mais a relação EUA-Colômbia e mover as nossas nações para um futuro melhor”.

*Com EFE