Haddad se encontra papa Francisco no Vaticano e o presenteia com cuia de chimarrão

Reunião aconteceu no Palácio Papal, sendo o último compromisso da viagem do ministro à Itália

Servizio Fotografico/Vatican Media Papa Francisco e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante encontro no Vaticano



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está em viagem ao Vaticano, encontrou nesta quinta-feira (6) com o papa Francisco. Na reunião, o ministro abordou temas como a proposta do Brasil de taxar os super-ricos, a crise da dívida dos países pobres e as enchentes no Rio Grande do Sul. Horas depois do encontro, o ministro compartilhou nas redes sociais uma mensagem sobre o combate global à miséria e à pobreza, destacando a importância de uma sociedade mais justa e solidária. O encontro ocorreu no Palácio Papal, sendo o último compromisso da viagem do ministro à Itália. Após a audiência privada, apenas imagens dos trechos inicial e final foram divulgadas pela mídia oficial do Vaticano.

Durante a visita, Haddad presenteou o pontífice com uma cuia de chimarrão em referência à tragédia climática no Rio Grande do Sul. Além disso, o ministro entregou um livro de Gabriel Chalita, intitulado Entre Franciscos: o Santo e o Papa, que narra um encontro fictício entre o papa e São Francisco de Assis. Em troca do presente, Haddad recebeu a Medalha Pontifícia, concedida a quem participa de audiências com o papa. O pontífice reiterou a importância dos princípios de justiça e solidariedade para a redução da desigualdade global. Em suas redes sociais, o Santo Padre enfatizou a necessidade de agir com boa-fé e verdade, seguindo um código de conduta internacional. Além disso, destacou a importância de uma nova arquitetura financeira internacional audaciosa e criativa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA