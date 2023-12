Hamas divulga vídeo com três reféns israelenses: ‘Não nos deixem envelhecer aqui’

Aproximadamente 250 pessoas foram sequestradas pelo grupo islâmico no dia 7 de outubro, das quais 129 continuam presas na Faixa de Gaza

ALA MILITAR DO HAMAS / FÓRUM DE REFÉNS E FAMÍLIAS DESAPARECIDAS Homens são feitos de reféns pelo Hamas desde o dia 7 de outubro



Depois de alguns dias sem informações sobre os reféns, o braço armado do Hamas divulgou nesta segunda-feira, 18, um vídeo com três homens, o qual alega ser reféns israelenses mantidos em cativeiro em Gaza desde o ataque brutal do grupo islamista a Israel, em 7 de outubro. O vídeo das Brigadas Ezedin al-Qassam, intitulado “Não nos deixem envelhecer aqui”, mostra os sequestrados sentados em cadeiras em um local não revelado. Um deles pede que as autoridades israelenses trabalhem para sua libertação. A imprensa de Israel divulgou que os reféns têm idades entre 79 e 84 anos e são procedentes do kibbutz Nir Oz, que foi atacado em 7 de outubro. O porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, afirmou que o “vídeo de terror criminoso mostra a brutalidade do Hamas sobre inocentes, civis idosos que necessitam de cuidados médicos”. Aproximadamente 250 pessoas foram sequestradas pelo grupo islâmico, das quais 129 continuam presas na Faixa de Gaza, de acordo com Israel. Se guerra, que começou no dia 8 de outubro após o Hamas atacar Israel, que retaliou, aparenta estar longe do fim. Israel já enfatizou várias vezes que só terminará quando o grupo islâmico for eliminado.