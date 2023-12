Israel encontra US$ 1 milhão em casa de integrante do alto escalão do Hamas

Segundo as Forças de Defesa israelenses, dinheiro era utilizado para atividades terroristas

Reprodução/Twitter/@IDF IDF encontra mala cheia de dinheiro em casa de importante integrante do Hamas



As Força de Defesa de Israel (IDF) encontraram uma mala com equivalente a US$ 1 milhão na casa de um importante integrante do Hamas. “Estes fundos – encontrados no interior da residência de um importante terrorista do Hamas – foram destinados a atividades terroristas. Para que esse dinheiro poderia ter sido usado? Fornecimento de água potável, eletricidade e combustível para os residentes de Gaza”, escreveram nas redes sociais. Os responsáveis por localizar o dinheiro foram os soldados da 551ª Brigada de Combate. Eles também dizem ter encontrado muitas armas. Com objetivo declarado de destruir o Hamas, Israel tem atacado constantemente a Faixa de Gaza e fiz ter destruído estruturas terroristas e eliminado alguns dos integrantes do grupo islâmico.

No domingo, 17, as Forças de Defesa disseram que descobriram o “maior túnel” subterrâneo construído pelo Hamas no enclave palestino e que termina a poucas centenas de metros do território de Israel. “Esta enorme rede de túneis, que se divide em vários segmentos, tem uma extensão de mais de quatro quilômetros e chega a até 400 metros do ponto de passagem de Erez”, entre Israel e o norte de Gaza, indicaram as Forças Armadas de Israel em um comunicado. O túnel está equipado com tubulações, eletricidade, sistemas de esgoto, ventilação e ferroviários. Segundo o Exército israelense, sua construção custou vários milhões de dólares e foram encontradas armas em seu interior. O movimento islamista palestino construiu uma série de túneis em Gaza para contornar o bloqueio estabelecido por Israel desde 2007, quando o Hamas começou a governar o território palestino.

You are looking at 5,000,000 NIS, which is roughly over $1,000,000. These funds—found inside a senior Hamas terrorist’s residence— were designated for terrorist activity. What could this money have been used for? Provisions of clean water, electricity and fuel for the… pic.twitter.com/kQFvg4v2ip — Israel Defense Forces (@IDF) December 18, 2023

*Com informações da AFP