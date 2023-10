Hamas diz estar combatendo investida terrestre de tropas israelenses no norte de Gaza

Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do grupo extremista, afirmaram que os confrontos são ‘violentos’

ABIR SULTAN/EFE/EPA Israel está atacando o norte da Faixa de Gaza



O Hamas comunicou na noite desta sexta-feira, 27, que está combatendo um ataque terrestre de Israel na Faixa de Gaza. “Estamos enfrentando uma incursão terrestre israelense em Beit Hanoun [norte da Faixa de Gaza] e no leste de Barueij [centro] e há confrontos violentos no terreno”, informaram as brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do Hamas, que governa a região. A nota é emitida após porta-voz militar israelense, major Nir Dinar, dizer à AFP que “tropas estão operando dentro de Gaza, como fizeram ontem”. A comunidade internacional manifestou preocupação pela situação humanitária no território, bombardeado e assediado pelo governo de Benjamin Netanyahu em resposta ao ataque letal lançado em 7 de outubro. Mais cedo, A ONU (Organizações das Nações Unidas) aprovou a resolução da Jordânia pedindo “trégua humanitária”. O projeto solicita um cessar-fogo imediato entre os países em conflito. A aprovação ocorreu depois do Conselho de Segurança ter falhado quatro vezes nas últimas duas semanas em tomar medidas. Apesar disso, a resolução não tem caráter obrigatório, sendo apenas uma expressão formal de opinião.