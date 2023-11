Hamas libertará reféns russos em reconhecimento à ‘posição de Putin’

Libertação se trata de uma negociação fora do acordo com Israel, a qual comunidade internacional tenta estender por mais dias

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Cantor israelense Keren Peles se apresenta durante uma reunião para apoiar famílias de pessoas sequestradas por militantes do Hamas, em Tel Aviv, Israel



O Hamas informou nesta quarta-feira, 29, que vai libertar vários reféns russos em reconhecimento a posição do presidente da Rússia, Vladimir Putin, contudo, não deu mais detalhes e nem precisou um número. Um dos líderes do Hamas, Musa Abu Marzuq, escreveu na rede social X que apenas um homem, o russo-israelense Ron Krivoi, foi liberado até o momento. “Hoje serão liberados muitos outros, fora do acordo de trégua e em reconhecimento pela posição do presidente (Vladimir) Putin”, escreveu. O acordo de trégua para a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos inclui apenas mulheres e crianças. Essa libertação não está associada a trégua entre Israel e Hamas que começo no dia 24 de novembro e foi prolongada até quinta-feira, 30, às 7h (2h em Brasília). Em meio as poucas horas que restam para o fim do cessar-fogo seguir em vigor, assim como a troca de reféns por prisioneiros – foram 60 israelenses em troca de 180 presos palestinos – o Hamas se mostrou disposto a estender o acordo por mais quatro dias, contudo, Israel ainda não se posicionou sobre, mas os negociadores, Estados Unidos, Catar e Egito, pressionam para ser prorrogado. Uma das solicitações israelenses para manter a trégua em vigor, a qual já disse que não passará de 10 dias, é que dez reféns sejam libertos diariamente em troca de 30 presos palestinos.

Nesta quarta, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou em Bruxelas que durante a sua viagem a Israel, nos próximos dias, se concentrará em tentar prolongar a trégua em Gaza entre o Estado hebreu e o Hamas. “Queremos que esta pausa seja prolongada, porque nos permitiu libertar reféns e trabalhar na assistência humanitária para aqueles que dela precisam desesperadamente”, disse Blinken durante uma coletiva de imprensa na sede da Otan. Blinken argumentou que uma extensão da trégua também é do interesse de Israel, uma vez que os seus líderes “estão concentrados em trazer para casa” os reféns ainda detidos pelo movimento islamista palestino Hamas. O secretário de Estado viaja nesta quarta-feira para a Macedônia do Norte para uma reunião da OSCE e planeja pousar na manhã de quinta-feira em Tel Aviv. Blinken se reunirá em Tel Aviv com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e em Ramallah, com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

