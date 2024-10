Hamas reivindica ataque em Israel que deixou sete mortos

Atentado aconteceu na terça-feira (1) no bairro Jaffa; dois homens atacaram passageiros do trem leve da cidade antes de serem neutralizados pela polícia israelense

EFE/ Servicio De Emergencias De Israel Pelo menos quatro pessoas morreram num tiroteio perpetrado por dois alegados terroristas esta terça-feira no bairro de Jaffa



O grupo Hamas reivindicou a autoria de um ataque que resultou na morte de sete pessoas em Jaffa, localizado no sul de Tel Aviv, na noite de terça-feira (1). A ala militar do Hamas, conhecida como Ezzedine Al-Qassam, divulgou um comunicado identificando os perpetradores do ato violento como Mohammed Misk e Ahmed al-Haimoni. Os dois homens atacaram passageiros do trem leve da cidade antes de serem neutralizados pela polícia israelense, que posteriormente confirmou que ambos eram palestinos oriundos da Cisjordânia. Esse incidente ocorreu pouco antes de um ataque surpresa do Irã, que lançou mísseis contra Israel. A escalada de violência na região tem gerado preocupações sobre a segurança e a estabilidade. Em meio a esses eventos, Israel também realizou um bombardeio em Beirute, marcando a primeira ação desse tipo nos confrontos atuais com o Hezbollah.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA