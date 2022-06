Harry e Meghan roubam a cena no segundo dia do Jubileu da rainha; Elizabeth II não compareceu

Essa é a primeira aparição pública do casal que cortou laços com a família real em 2020; monarca teve um mal-estar e preferiu se ausentar das comemorações dos 70 anos de reinado

TOBY MELVILLE / POOL / AFP Megan e Harry voltam a Londres para Jubileu da rainha



A família real britânica se reuniu nesta sexta-feira, 3, para o segundo dia do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II. Conforme informado no final da tarde de quinta, a monarca não compareceu à missa de ação de graças em comemoração aos 70 anos de reinado. Segundo o Palácio de Buckingham, ela teve um mal-estar e preferiu se ausentar do evento que teve como centro das atenções o príncipe Harry e a Duquesa de Sussex, Meghan Markle. Essa é a primeira aparição pública do casal após terem cortado laços com a família real e se mudarem para os Estados Unidos, onde vivem atualmente. Entre gritos de apoio e algumas vaias, o neto da monarca chegou vestido de fraque e gravata cinza, usando todas as suas condecorações, que ele mantém apesar de, desde que deixou a monarquia em 2020, não ser autorizado a usar o uniforme militar.

A cerimônia, de quase uma hora, foi realizada na catedral de St. Paul em Londres, e agradeceu pela vida e reinado do monarca mais longeva da história do Reino Unido. Em um ato raro, o sino ‘Grande Paulo’, ficou tocando durante e após o evento. Além de Elizabeth, outro membro da realiza que não compareceu foi o príncipe Andrew que testou positivo para Covid-19, segundo o Palácio. Fora os dois, os demais membros da família real estavam presentes neste segundo dia de celebração. Dentro da majestosa catedral anglicana, quase 2 mil pessoas acompanharam a cerimônia, incluindo 400 profissionais da saúde, convidados pelos serviços prestados durante a pandemia, o primeiro-ministro Boris Johnson e líderes políticos e sociais, além de representantes de outras religiões.