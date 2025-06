Exército israelense eleva nível de alerta após ataques dos Estados Unidos ao Irã

O governo de Israel elevou, neste domingo (22), o nível de alerta em todo o país, restringindo o funcionamento de serviços e atividades a setores considerados essenciais. A medida foi adotada após os Estados Unidos confirmarem o bombardeio de três instalações nucleares no Irã, incluindo a usina subterrânea de Fordow. A decisão foi anunciada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) às 3h45 no horário local (21h45 de sábado em Brasília), com aprovação do ministro da Defesa, Israel Katz.

De acordo com o comunicado militar, estão suspensas atividades educacionais, reuniões públicas e o funcionamento de setores não essenciais, “até novo aviso”. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no sábado (21) que os ataques foram “muito bem-sucedidos” e tiveram como alvos as instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. Segundo ele, uma “carga total de bombas” foi lançada sobre Fordow, considerada a principal base de enriquecimento de urânio do regime iraniano.

“Todos os aviões estão retornando em segurança. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. O presidente norte-americano também afirmou que agora “é hora da paz”. A frase indica que os Estados Unidos esperam que o Irã não responda e aceite um acordo de cessar-fogo nos termos americanos.

A imprensa iraniana confirmou que os três locais foram atingidos. Segundo a agência Tasnim, parte da instalação nuclear de Fordow foi bombardeada nas últimas horas. Já a Fars noticiou que as defesas aéreas das regiões de Isfahan e Kashan entraram em operação, com relatos de explosões simultâneas. O Irã ainda não anunciou formalmente uma resposta militar. Antes do ataque, Teerã havia prometido retaliar caso forças americanas fossem usadas contra o país.