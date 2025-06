Netanyahu diz que ação americana ‘muda a história’ do Oriente Médio e elogia Trump: ‘Primeiro a força, depois a paz’

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de bombardear instalações nucleares iranianas neste sábado (21), afirmando que a ação “vai mudar a história”. Em vídeo publicado na rede social X, Netanyahu destacou que os EUA realizaram o que “nenhum outro país no mundo pôde fazer” ao atacar os centros nucleares do Irã com “poder impressionante e justo”.

O premiê afirmou que a operação representa uma virada histórica que pode conduzir o Oriente Médio a um futuro de prosperidade e paz. “Eu, o povo de Israel e as forças da civilização agradecemos ao presidente Trump e aos Estados Unidos. Nós dizemos sempre: paz pela força. Primeiro a força, depois a paz. E hoje, o presidente Trump agiu com muita força”, declarou Netanyahu.

Mais cedo, o presidente Trump anunciou o sucesso da operação militar americana, que atingiu três instalações nucleares iranianas — Fordow, Natanz e Isfahan —, com destaque para o alvo principal, Fordow. Em publicação na plataforma Truth Social, Trump afirmou que “nenhuma outra força armada do mundo poderia ter feito isso” e declarou: “AGORA É TEMPO PARA A PAZ” (em letras maiúsculas, para destacar a frase).

A ofensiva americana ocorre em meio à escalada do conflito entre Israel e Irã, que já dura mais de uma semana, e marca o envolvimento direto dos Estados Unidos na crise, até então liderada por Israel. O governo iraniano ainda não se manifestou oficialmente sobre os ataques.

Publicada por Felipe Dantas