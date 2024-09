Herdeiros de Gustave Eiffel não querem que anéis olímpicos permaneçam de forma permanente na Torre

A ministra da cultura da França, a conservadora Rachida Dati, que antes de entrar para o governo era a líder da oposição à socialista Anne na Câmara Municipal, também questionou a ideia da prefeita de Paris

A prefeita também expressou seu desejo de que a capital mantenha outros elementos temporários usados nos Jogos Olímpicos, como as estátuas de mulheres emblemáticas



Os herdeiros do arquiteto Gustave Eiffel são contra a intenção da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, de deixar os anéis olímpicos permanentemente na famosa torre de ferro da capital francesa. “A Torre Eiffel, que se tornou o símbolo de Paris e da França, tem uma vocação mais ampla do que estar permanentemente associada a uma organização como os Jogos Olímpicos”, disse Savin Yeatman-Eiffel, vice-presidente da associação dos descendentes de Gustave Eiffel, à BFM TV nesta segunda-feira (2). De acordo com os herdeiros do arquiteto francês, os anéis também privariam a torre de seu papel como plataforma para outras mensagens, como é feito frequentemente, por exemplo, por meio de mudanças na iluminação para enfatizar determinadas causas. A ministra da cultura da França, a conservadora Rachida Dati, que antes de entrar para o governo era a líder da oposição à socialista Anne na Câmara Municipal, também questionou a ideia da prefeita de Paris.

“A Torre Eiffel é um monumento protegido, obra de um imenso engenheiro e criador. Para respeitar seu estilo arquitetônico e seu trabalho, é necessário obter permissão para qualquer alteração substancial a ser feita e realizar uma avaliação de impacto, de acordo com o código de patrimônio francês”, disse Dati na rede social X (ex-Twitter) no domingo. “É importante que todos os procedimentos e consultas destinados a proteger o patrimônio sejam respeitados”, acrescentou. Um dia antes, Anne havia dado como certo que os anéis olímpicos permaneceriam no monumento — na verdade, os atuais seriam substituídos por outros idênticos, porém mais leves — para lembrar o espírito festivo de Paris 2024.

“Como prefeita de Paris, a decisão é minha e eu tenho a concordância do COI (Comitê Olímpico Internacional). Portanto, sim, elas permanecerão na Torre Eiffel”, declarou a prefeita em entrevista publicada pelo jornal Ouest France. A prefeita também expressou seu desejo de que a capital mantenha outros elementos temporários usados nos Jogos Olímpicos, como as estátuas de mulheres emblemáticas que surgiram nas margens do Sena durante a cerimônia de abertura ou o globo com o caldeirão que ainda está no jardim das Tulherias.

*Com informações da EFE

