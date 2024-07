Hezbollah confirma morte do comandante Fuad Shukr, alvo do ataque de Israel a Beirute

Militares israelenses o consideram responsável pelo ataque que matou 12 crianças no sábado (27) em um campo de futebol nas Colinas de Golã

EFE/EPA/WAEL HAMZEH Fuad Shukr era um grande líder combatente,



O grupo xiita libanês Hezbollah confirmou nesta quarta-feira (31) a morte de seu principal comandante, Fuad Shukr, quase 24 horas depois de ter sido declarado como alvo do bombardeio de Israel na noite passada em um prédio nos subúrbios ao sul de Beirute, conhecidos como Dahye. “Ele é o grande líder combatente, querido e amado irmão Fuad Shukr (‘Sayyed Mohsen’), a quem orgulhosamente apresentamos como um grande mártir no caminho para libertar Jerusalém”, anunciou o Hezbollah em uma declaração de condolências, que não deu detalhes sobre a carreira militar do falecido.

O Hezbollah havia confirmado nesta manhã que Shukr estava no prédio alvo do Estado judeu, mas não deu informações sobre seu paradeiro, dizendo que os esforços de resgate ainda estavam em andamento em meio aos escombros.

Por sua vez, o Exército israelense anunciou a morte do comandante poucas horas depois do atentado, descrevendo-o como o “comandante militar de mais alta patente do Hezbollah” e “braço direito” do líder do movimento, Hassan Nasrala.

Os militares israelenses também consideram Fuad Shukr responsável pelo ataque que matou 12 crianças no sábado em um campo de futebol nas Colinas de Golã, sob ocupação israelense, e há dias vinham alertando que responderiam duramente ao ataque, do qual o Hezbollah se desvincula.

Shukr é o terceiro alto comandante do movimento libanês a ser morto por Israel em pouco mais de seis semanas e a maior baixa desde o início do fogo cruzado nas áreas de fronteira em outubro do ano passado.

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde Pública do Líbano, a ação da noite passada contra Dahye também matou cinco civis, incluindo dois menores de idade, e feriu mais de 70 pessoas.

