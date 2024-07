Netanyahu diz que Israel ‘desferiu golpes devastadores’ aos inimigos nos últimos dias

‘Eliminamos o braço direito de Hassan Nasrallah (o líder do Hezbollah) que era o responsável direto por um massacre de crianças’, disse Netanyahu em um discurso televisionado nesta quarta-feira (31)

Reprodução Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, durante pronunciamento nesta quarta-feira (31), em que abordou conflitos no Oriente Médio



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira (31) que Israel “desferiu golpes devastadores” contra seus inimigos nos últimos dias. O premiê mencionou a morte do comandante do movimento libanês Hezbollah, Fuad Shukr, morto em um bombardeio perto de Beirute. “Eliminamos o braço direito de Hassan Nasrallah (o líder do Hezbollah) que era o responsável direto por um massacre de crianças”, disse Netanyahu em um discurso televisionado. Ele fez referência a um foguete que atingiu um campo de futebol no território anexado das Colinas de Golã no sábado (27), ataque que Israel atribuiu a este movimento libanês xiita aliado do Irã.

Em seu primeiro pronunciamento após o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã, o premiê afirmou que o país está pronto para qualquer cenário de conflito no Oriente Médio. Iranianos atribuem a morte de Ismail Haniyeh, nesta quarta (31) em Teerã, a Israel, que não assumiu a autoria.

Saiba mais sobre bombardeio em Beirute

Israel realizou nesta terça-feira (30) um bombardeio em Beirute no qual afirma que matou o comandante do movimento libanês Hezbollah Fuad Shukr, que responsabilizou por um ataque letal recente nas Colinas de Golã. Segundo o Ministério da Saúde libanês, o ataque matou três civis, dois deles crianças, e deixou 74 feridos.

“Os aviões de combate da força aérea de Israel eliminaram o comandante militar de mais alta patente da organização terrorista Hezbollah e chefe da sua unidade estratégica, Fuad Shukr, na zona de Beirute”, anunciou o corpo armado. Shukr foi o responsável pelo ataque do último sábado “no qual 12 crianças morreram depois que o Hezbollah disparou um foguete iraniano diretamente contra um campo de futebol no norte de Israel”, declarou o porta-voz militar israelense, Daniel Hagari.

“Fuad Shukr era o braço direito de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e seu conselheiro no planejamento e na direção de ataques e operações”, acrescentou Hagari, afirmando que Shukr era “um terrorista de alto nível, que tinha o sangue de israelenses e muitos outros em suas mãos”. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, denunciou o que chamou de “agressão flagrante” e “ato criminoso”, e pediu que a comunidade internacional pressione “para obrigar Israel a deter sua agressão e suas ameaças”. O Irã, que apoia o Hezbollah, considerou o ocorrido “uma ação implacável e criminosa da gangue criminosa sionista”.

(em atualização)

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira