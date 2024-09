Hezbollah diz que Israel cruzou ‘linha vermelha’ e que ataques com pagers representa uma declaração de guerra

Hassan Nasrallah classificou a ação como o golpe mais grave e sem precedentes na história do conflito

AFP Uma foto tirada em 18 de setembro de 2024, nos subúrbios ao sul de Beirute, mostra os restos de pagers explodidos em exibição em um local não revelado. Centenas de pagers usados ​​por membros do Hezbollah explodiram em todo o Líbano em 17 de setembro, matando pelo menos nove pessoas e ferindo cerca de 2.800 em explosões que o grupo militante apoiado pelo Irã atribuiu a Israel



Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, declarou nesta quinta-feira (19) que o ataque atribuído a Israel no Líbano representa uma declaração de guerra. Ele classificou a ação como o golpe mais grave e sem precedentes na história do conflito, em seu primeiro pronunciamento após dois dias consecutivos de explosões de dispositivos eletrônicos. Nasrallah disse que o ataque aos pagers do grupo foi um “golpe severo” que cruzou uma “linha vermelha” e prometeu uma retaliação contra o país. “O inimigo enfrentará uma punição severa e justa de onde eles esperam e não esperam”, pontuou. Em discurso televisionado, o chefe do grupo disse que continuará a fazer os ataques diários no norte de Israel e que os israelenses não serão capazes de retornar para as suas casas “até que a guerra de Gaza termine”. Enquanto Nasrallah discursava, o Hezbollah e os militares israelenses trocavam ataques na fronteira e ao menos dois soldados de Israel foram mortos. Aviões de guerra israelenses também voaram baixo sobre Beirute.

